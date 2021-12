Na tarde desta terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre prendeu um suspeito e recuperou um veículo com registro de furto nos sistemas do DENATRAN que circulava pela BR364, na altura do município de Bujari/AC.

Equipe de policiais da PRF foi acionada após o recebimento de informação passada por agentes da Delegacia de Cobate a Roubos e Extorsões (DECORE) da Polícia Civil do Acre de que um automóvel Honda HRV, de cor branca, poderia estar com os sinais identificadores (placas) alterados. De posse da informação e da possível localização do veículo, a equipe da PRF deslocou para o município de Bujari, que fica a cerca de 30 quilômetros da capital acreana, para interceptá-lo.

Durante a abordagem o condutor do veículo aparentava muito nervoso e desconfortável com a abordagem dos policiais. Enquanto faziam as consultas dos documentos no sistema e a verificação no automóvel, ficou constatado que a placa de identificação do veículo não condizia com outras características do mesmo. Que havia divergência nas informações aparentes. Assim, já no pátio da Unidade Operacional da PRF em Rio Branco, após uma verificação mais aprofundada, foi possível constatar que o veículo que estava na frente dos policiais se tratava de um Honda HRV branco, que havia sido furtado em Rio Branco no mês de Novembro e que a placa do veículo e o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) apresentados eram clonados de outro veículo com mesmas característica do furtado.

Ainda na ocorrência, junto com o detido foram apreendidos 6 formulários em branco de atestados médicos da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SESACRE), com carimbo e assinatura de médico que não estava no automóvel.

Diante dos fatos apresentados, a equipe da PRF encaminhou o veículo, os documentos apreendidos e o condutor para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco para os procedimentos cabíveis pelos enquadramentos de receptação, adulteração de sinais identificadores e falsificação.

Ao dono do veículo, que fez o registro de furto em Novembro, foi dada a boa notícia da recuperação de seu bem.

A integração e a troca de informação entre as forças de segurança pública, que é fomentada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem dado bons frutos em nosso estado.