Com PF, forças policiais do Acre estouram depósito com 75 quilos de cocaína em Cruzeiro do Sul

Na terça-feira (30/11), as Forças de Segurança, compostas pela Polícia Federal, Polícia Civil (DRACO) e Polícia Militar (6°BPM/CPE), apreenderam 75 kg de maconha, mais de 11 kg de cloridrato de cocaína e mais de 75 kg de oxidato de cocaína no Município de Cruzeiro do Sul.

As polícias do Vale do Jurua uniram esforços para averiguar as informações acerca de um carregamento de drogas que havia chegado na cidade. Na medida em que a Polícia Judiciária realizava as diligências, as guarnições da ROTAM e GIRO da CPE do 6° Batalhão da Polícia Militar executavam operações fechando o cerco, ao passo que os agentes da Polícia Civil e Federal localizavam a área de depósito. Diante da produção de conhecimento, as forças policiais se deslocaram até uma propriedade rural localizando todo o entorpecente apreendido.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, para os demais procedimentos legais.