Com investimento de R$ 2,6 milhões, a empresa de transporte de passageiros Trans Acreana apresentou ao governador Gladson Cameli dois novos ônibus que farão parte de sua frota a partir deste sábado, 27.

Os ônibus atenderão os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Um dos veículos possui 100% dos assentos na categoria leito, proporcionando mais segurança, conforto e comodidade aos clientes.

“A poltrona tem uma inclinação de 160 graus, que vai garantir ao passageiro descansar durante toda a viagem. Além disso, o ônibus possui Wi-Fi, conector de cabo USB e água mineral. Assumimos o compromisso com o governador de melhorar os nossos serviços e estamos cumprindo”, explicou o empresário Fernando Lourenço.

Gladson Cameli elogiou a ousadia da Trans Acrena pela aquisição dos modernos veículos e reiterou o apoio do governo do Estado aos empreendedores que investem no Acre.

Cameli parabenizou empresa pelo investimento e aproveitou para reforçar que o governo do Estado apoia empreendedores comprometidos com a geração de empregos e desenvolvimento do Acre Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Enquanto governador, só temos que parabenizar a empresa Trans Acreana por acreditar na nossa terra e querer também proporcionar bons ônibus aos seus clientes. Eles estão gerando emprego ao nosso povo e contribuindo com o desenvolvimento. Quem tiver interesse em fazer o mesmo, será muito bem-vindo”, afirmou o governador.