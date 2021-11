Escola Cívico-Militar de Cruzeiro do Sul é certificada em Brasília

Jully Joyce Specht –

A Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker – ECIM-MAB, recebeu nesta quarta-feira, 24, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, Distrito Federal, a certificação concedida a escolas que aderiram ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM).

O Programa tem como objetivo reconhecer instituições de ensino que adotaram o modelo de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa. No Acre, além da ECIM-MAB, a Escola Cívico-Militar 15 de Junho, do município de Senador Guiomard, também foi certificada, dentre as 43 escolas condecoradas na ocasião.

O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade, anunciou a abertura de 89 novas vagas para o PECIM/2022, para ampliação do número de escolas cívico-militares por todo o país.

Presidente Jair Bolsonaro em seu momento de fala na solenidade de certificação. Foto: Isac Nóbrega/PR

O ministro da Educação Milton Ribeiro, em seu pronunciamento, destacou o sucesso do programa e a manifestação de diversos municípios em receber escolas cívico-militares.

“No nosso governo, a educação é prioridade. Por meio de profissionais capacitados e competentes, conseguiremos melhorar os indicadores educacionais do país. Nosso objetivo não é só formar um bom estudante, mas também o cidadão que conduzirá o destino dessa grande nação”, destacou Ribeiro.

A coordenadora do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, Ruth Bernadino, participou da cerimônia representando a secretária de Educação Estadual de Educação, Socorro Neri. E falou da satisfação em ter duas escolas certificadas no Estado.

“Nós sabemos que alcançar essa certificação não foi fácil. Parabenizo aos gestores e a todos os servidores envolvidos nessa conquista. Tenho certeza que teremos cada vez mais escolas certificadas no nosso Acre. Não posso deixar de falar, como coordenadora em Cruzeiro do Sul, do meu orgulho de termos a Escola Madre Adelgundes recebendo esse certificado”, comentou Bernadino.

A gestora Rosa Lebre, participou da atividade como representante da equipe escolar da ECIM-MAB, e comentou sobre o memento em que recebeu o certificado.

“Ao receber a certificação, meu sentimento foi de gratidão a Deus e a minha equipe escolar, pois realizamos nosso trabalho com o objetivo de transformar a realidade daquela comunidade. E com a Certificação, temos a certeza que estamos no caminho certo, e isso só aumenta a responsabilidade de fazermos sempre o melhor. E é isso que vamos continuar fazendo: um trabalho com compromisso e responsabilidade”, disse a gestora.

O gestor Helenilson Pereira da Costa, representou a Escola Cívico-Militar 15 de Junho, para recebimento da certificação. Também compôs a comitiva acreana Elásio de Sousa Oliveira, do Ponto Focal da Secretaria de Estado de Educação.