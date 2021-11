Caravana da Cidadania lança 16 dias de ativismo em Plácido

A caravana da cidadania de mulheres, uma ação do governo do Estado que transportada pelo ônibus lilás, trabalha em parceria com as prefeituras municipais, percorrendo todo o estado do Acre.

No município de Plácido de Castro não foi diferente o ônibus lilás trouxe uma equipe carregada de informações tão importante e bonitas quanto a cor do ônibus lilás,com o apoio da prefeitura municipal de Plácido de Castro, através da secretaria de assistência social e trabalho, realizaram na manhã desta quinta-feira 25 de novembro no pátio do SESC do município uma ação voltada para as mulheres placidianas, com roda de conversas , atração cultural, dicas de saúde e planejamento familiar, além de atendimento psicológico e Acessoria jurídica.

A equipe da caravana da cidadania de mulheres composta por Mulheres empoderadas são elas: Assistente Social Camila Rodrigues, Acolhimento Psicológico Maria Vidal, Orientação Jurídica Isabela Fernandes, Assistente Social Lecy Felix

E psicóloga Luzivera Sousa ambas represetam a SEASDHM, na pessoa da secretária Ana Paula Lima que não pôde está presente, essa equipe contou com a parceria da secretaria de saúde na pessoa do secretário David Souza e a enfermeira Larissa, secretaria de Cultura na pessoa do professor de violão David Lucena, além da SEMCASTR em peso presente secretária Rosimara Ferreira Vicenzi, diretora de política para mulheres Angélica Félix, coordenadora do CRAS Dayanne Assunção, coordenadora do CRAS Rozilane Faustino, presidente do conselho da mulher Antônia Aquino, e um apoio que representa muito bem mulher Placidiana a primeira dama Maria Silvana que veste a camisa de todas as campanhas que visam os interesses feminino e luta pela causas sociais do município.