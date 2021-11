Durante reunião com a diretoria da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), realizada nesta quinta-feira, 25, o governador Gladson Cameli reafirmou o seu incondicional apoio para que o poder de requisição das Defensorias Públicas seja mantido. O gestor argumentou que sua postura será sempre firme e favorável aos direitos conquistados pelas instituições.

“A Defensoria Pública tem a minha admiração pelo extraordinário papel social junto aos mais humildes. São eles os responsáveis por fazer com que as pessoas tenham acesso à justiça. Portanto, não posso aceitar que os defensores e muito menos a nossa população sejam prejudicados por esta ação”, pontuou.

O chefe de Estado aproveitou a oportunidade para reforçar o seu compromisso com os defensores públicos acreanos e colocou-se à disposição para dialogar com a categoria sempre que for preciso. “Como governador, tenho procurado estreitar os laços com todos os servidores e com os defensores não poderia ser diferente. Tudo aquilo que podermos fazer para melhorar as condições de trabalho e buscar soluções que contemplem a todos, eu estou pronto para debatermos”, enfatizou.

Empossada na presidência da associação em junho deste ano, a defensora pública Aryne Cunha reconheceu o empenho do governo em prol do fortalecimento da Defensoria e agradeceu o manifesto de Cameli pelo apoio a permanência do poder de requisição. No momento, a votação que trata sobre o tema encontra-se suspensa no Supremo Tribunal Federal (STF).