A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (25) a Operação Insônia, visando reprimir o tráfico interestadual de droga. Estão sendo cumpridos um total de 48 mandados de busca e apreensão em 13 estados (PB, MG, SP, MT, PE, RN, SC, GO, PR, RS, MS, RJ e RO), além de 2 mandados de prisão temporária e 1 mandado de prisão preventiva na cidade de Uberlândia.

As ordens judicias foram expedidas pela Vara de Entorpecentes de Campina Grande, após manifestação favorável por parte do Ministério Público.

A Polícia Federal, em cerca de cinco meses de investigações, identificou que o grupo criminoso remeteu mais de 500 encomendas postais contendo a droga, que é popularmente conhecida por “ecstasy” ou “bala”.

As investigações apontaram que a comercialização do entorpecente ocorria através de aplicativos de mensagens e tiveram como destinatários traficantes da cidade de Campina Grande, na Paraíba, e de diversas outras cidades do país como Rio Branco.

Além da capital do Acre, o destino também eram Anápolis, Araçatuba, Belo Horizonte, Chapecó, Coronel Fabriciano, Cuiabá, Guanambi, Jaboticaba, João Pessoa, Maceió, Natal, Pirassununga, Porto Alegre, Porto Seguro, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande, Santarém, Sorriso, Taguatinga, Uruaçu, e Votuporanga.

Para mascarar a atividade ilícita, os criminosos utilizaram nomes de empresas falsas, com suposta atuação em e-commerce de bijuterias e de suplementos alimentares.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 c/c 40 e 35 da lei nº 11.343/06), cujas penas máximas somadas ultrapassam 20 anos de reclusão.