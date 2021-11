Saiu resultado para bolsistas no Auxílio Permanência do Ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, publicou a lista com os alunos selecionados no edital do programa de Auxílio Permanência neste semestre (clique aqui para acessar a lista final). Estão sendo ofertadas 1.365 bolsas para estudantes matriculados em cursos presenciais em um dos seis campi do Ifac.

A seleção dos bolsistas foi realizada em única etapa, sendo eliminatória e classificatória. A pontuação dos candidatos foi avaliada conforme os requisitos: renda per capita, natureza jurídica da instituição em que concluiu o Ensino Médio, despesas com aluguel ou financiamento de casa, membros do grupo familiar diagnosticado com doenças gravas e/ou crônicas, com deficiência, beneficiários de programas e/ou assistência social, residente em município distinto do campus ou em zona rural.