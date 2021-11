Energisa inicia campanha de negociação com descontos de 40%

As condições especiais da campanha são voltadas a todos os clientes das distribuidoras da Energisa: Residencial, Residencial Baixa Renda, Rural, Comercial e Industrial

Nada melhor que aproveitar o encerramento de um ciclo e o início de outro para realizar mudanças na vida. Entre elas, uma se destaca para muitos acreanos: o desejo de colocar as contas em dia. Pensando nisso, a Energisa decidiu oferecer, neste mês de novembro e em dezembro, uma nova oportunidade para os clientes quitarem seus débitos de energia com condições de pagamento diferenciadas. A iniciativa é válida para todos os clientes das 11 concessionárias do Grupo: Paraíba, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Entre as opções facilitadas de pagamento está o desconto de até 40% para quem estiver com mais de 180 dias em atraso e puder quitar seus débitos à vista. Quem não puder pagar dessa forma, tem a opção de parcelar o valor no cartão de crédito em até 24 vezes.

“A Energisa quer facilitar a vida dos clientes e está analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível, nosso objetivo é que todos os clientes possam negociar para iniciar o ano sem nenhuma dívida”, reforçou o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho.

Durante a campanha, o índice de correção monetária utilizado na negociação será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que vem tendo reajustes mais baixos. Assim, além de impactar menos no valor final da dívida atualizada, a concessionária garantirá descontos mais altos que nos anos anteriores, facilitando, ainda mais, a negociação.

As condições especiais da campanha são voltadas a todos os clientes das distribuidoras da Energisa: Residencial, Residencial Baixa Renda, Rural, Comercial e Industrial. Interessados que estejam com uma ou mais contas em atraso podem entrar em contato pelos canais digitais de atendimento da empresa, sem precisar sair de casa. É preciso ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG).

Além de todas as condições facilitadas, os clientes que negociarem seus débitos e pagarem pelo aplicativo da conta digital Voltz, fintech do Grupo Energisa, ainda receberão R$ 10 de volta (cashback). Para abrir uma conta Voltz, o primeiro passo é baixar o aplicativo, disponível para iPhone e Android e, em seguida, realizar o cadastro. Após a abertura, que dura em média 3 minutos, já é possível realizar as transações disponíveis pelo aplicativo, e o cartão é enviado para o endereço fornecido no cadastro.

Negocie através dos canais digitais

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (068) 99233-0341

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 647 7196

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.