Missão para desviar um asteroide em direção à Terra nesta quarta (24)

Nesta quarta-feira (24), às 3h20 no horário de Brasília, a NASA pretende lançar a missão DART com o objetivo de chocar uma nave contra um asteroide, para tentar desviá-lo de sua órbita. A ideia é testar se essa medida funciona na prática — se funcionar, a agência espacial pode contar com tal técnica se descobrirmos algum asteroide vindo em direção à Terra.

A missão Double Asteroid Redirection Test (ou apenas a sigla “DART”) será lançada rumo a um sistema binário de asteroides para se chocar contra o menor deles e, se tudo der certo, a colisão deverá acontecer entre setembro e outubro de 2022.