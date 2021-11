A 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, que acontece de 24 a 26 deste mês em Campo Grande (MS), terá a participação do Acre. A mesa diretoria da ALEAC confirmou a presença do legislativo estadual que vai para reforçar o debate em torno do tema “Redesenhando os caminhos do Parlamento”, justamente quando a entidade comemora o jubileu de prata.

Com as presenças confirmadas do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, da ministra da Agricultura Teresa Cristina e do governador do MS, Reinaldo Azambuja, o maior encontro legislativo da América Latina vai debater entre outros temas, o Código eleitoral: Principais alterações e como podem impactar nas campanhas e, como fazer uma campanha de sucesso das redes sociais.

Representada por 1.059 deputados estaduais, a UNALE é a interlocutora entre o parlamento e a sociedade e vai propor, no encontro, debates dinâmicos e interativos que possam resultar em propostas para diminuir os impactos socioeconômico no país.

Por conta da participação dos parlamentares na Conferência, não haverá sessões na ALEAC nesta semana, sendo retomados os trabalhos no plenário, no dia 30 de novembro.

A participação dos representantes do Acre poderá ser acompanhada ao vivo por meio dos canais das redes sociais da ALEAC, que vai transmitir toda a programação conferência.

Para acompanhar o evento pelas redes sociais da ALEAC, acesso:

WWW.youtube.com/aleacTV

Facebook: @assembleiaac

Instagram: @assembleiaac