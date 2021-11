Aleac e Unimeta firmam parceria por servidores do Legislativo

Na manhã desta segunda-feira (22), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), firmou um convênio de parceria com a Universidade Estácio Unimeta que possibilitará aos servidores da Casa o ingresso ao curso superior com descontos de mais de 50%.

O Instrutor Educacional da Estácio, Juscelino Souza, explicou que as parcerias fazem parte da Campanha ‘Bolsa Servidor Público Estácio’, uma campanha voltada para os candidatos que são funcionários e seus dependentes de Órgãos Públicos e Forças Armadas que tenham o interesse em ingressar em um dos cursos de graduação ou pós-graduação, em uma das unidades ou polos de ensino à distância da instituição.

“As bolsas são de 50% para o ensino presencial. Estamos também com 70% de desconto por um ano e 60% o curso todo para o ensino digital à distância. A campanha estará disponível até o dia 26 deste mês, e pode ser que se estenda, mas ainda não temos uma decisão concreta a respeito”, explicou Juscelino.

O presidente do Parlamento Acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas) destacou a importância da parceria.

“Parabenizo a Estácio Unimeta pela campanha e pela parceria firmada. O servidor público só tem a ganhar com essa iniciativa, não é todo mundo que tem condições de pagar um curso de graduação nos dias de hoje. Por isso, essa parceria é muito importante para nós”, enfatizou o parlamentar.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Revisão: Suzame Freitas