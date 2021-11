Todos os cursos de graduação das universidades brasileiras deverão ter no mínimo 10% de sua carga horária em atividades de extensão. Visando atender essa exigência, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) produziu o Guia da Curricularização na Ufac.

O Guia é um documento de referência que vai ajudar os cursos de graduação a inserir extensão no currículo. Ele

veio para auxiliar na reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs). A curricularização da extensão nas instituições universitárias do Brasil deverá ser implantada até 19 de dezembro de 2022.

O pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes, destaca que o processo será importante para fortalecer a relação entre a universidade e a sociedade. “A curricularização da extensão é uma conquista que vem sendo pleiteada desde 2013. De fato, no próprio Regimento Geral da Ufac, n. 387 já existia a previsão da curricularização da extensão, coisa efetivada agora por meio das normativas nacionais e locais”, afirmou Carlos.

A Curricularização da Extensão, conforme prevista na meta 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024), aprovado pela Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014, bem como a Resolução n. 07, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão na Educação Superior, normatizaram no âmbito nacional, as bases para ela ser efetivada. Em relação aos cursos da Ufac, especificamente, foi a resolução n. 31, de 15 de dezembro de 2020 que a regularizou.

Confira o Guia da Curricularização da Extensão da Ufac, aqui.

Ascom Ufac