Friale contrapõe Defesa Civil: “sem alagação em Rio Branco em 2022”

Desde o último dia 10 de novembro, o portal O Tempo Aqui, de Davi Friale, está informando que não há indícios de que ocorrerão inundações alarmantes em Rio Branco em 2022.

“No último dia 19, voltamos a publicar que não há nenhum indício científico de enchentes na capital acreana”, informa.

Assim, ele contrapõe o que disse o Major Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco. Segundo Falcão, há sim possibilidade de enchentes preocupantes ano que vem na capital.

No momento, a tendência é de resfriamento das águas superficiais do oceano Atlântico Norte – origem da elevada umidade no Acre -, o que reflete na diminuição das chuvas. Apenas o mês de novembro é que terá chuvas muito acima da média. Já, em dezembro, o acumulado pluviométrico deverá ficar dentro da média. A partir de janeiro, deverá chover abaixo da média. No entanto, estaremos atentos a quaisquer alterações no comportamento da atmosfera que possam mudar o cenário de chuvas para o próximo trimestre.

Portanto, diz Friale, acompanhe as atualizações diárias para não ser pego de surpresa pelo tempo e pelas enchentes dos rios.