O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) registrou alta de 1,67% no mês de outubro, no Acre, segunda maior inflação do país, superado somente pelo Pará (4,6%). O indicador do Acre representa 0,10 ponto percentual a menos em relação ao mês anterior, quando registrou 1,77%. No acumulado no ano, os custos já subiram 12,32% e, 15,29%, em 12 meses. Os dados indicam que o custo no Acre é o quarto maior do país.

O custo da construção fechou o mês em R$ 1.570,60 por metro quadrado. Em relação ao mês anterior, os materiais registraram aumento de 2,3% e passaram a custar R$ 975,47 por metro quadrado (o maior do Brasil). Já o custo da mão de obra cresceu 0,6%, ficando em R$ 595,13 por metro quadrado (o sexto maior do Brasil).

Para o país como um todo, o índice da construção civil apresentou crescimento de 1,01% em outubro. No acumulado do ano, a variação ficou em 16,8%; e, nos últimos 12 meses, 21,2%. O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.475,96 para R$ 1.490,88, sendo R$ 888,45 relativos aos materiais e R$ 602,43 à mão de obra. Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Mais informações sobre a economia do Acre estão disponíveis no site forumdoacre.org.br/observatorio.