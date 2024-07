Vídeo registra momento em que homem morre durante aula de ginástica; confira

As câmeras de segurança de uma academia indiana registraram o momento em que um empresário sofreu um ataque cardíaco e morreu durante uma aula de ginástica. O caso ocorreu em Chhatrapati Sambhajinagar, no sudoeste da Índia, a 1.200 quilômetros da capital Nova Déli, no sábado, 20.

A vítima foi identificada como Kawaljit Singh Bagga, de 54 anos. Ele participava de uma atividade física em grupo quando se afasta e encosta em um pilar. Na sequência, ele colapsa no chão e é socorrido pelos colegas de aula. O homem foi levado às pressas ao hospital local, mas foi declarado morto ao chegar.

Segundo o Indian Express, Bagga era um entusiasta do fitness e frequentava regularmente a academia. Ainda não se sabe se a vítima sofria de algum problema de saúde não diagnosticado.