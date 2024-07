Centro de Estudo de Línguas abre matrícula para cursos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) anunciou nesta terça, 23, a abertura do processo de matrícula para os cursos de línguas ofertados em Rio Branco e pelo Núcleo de Estudo de Línguas em Cruzeiro do Sul (NELCZS) para o segundo semestre de 2024.

Os editais, publicados no Diário Oficial do Estado, detalham 840 vagas para a capital do estado e 155 para Cruzeiro do Sul. São cursos de inglês, espanhol e Língua Brasileira de Sinais. As inscrições poderão ser feitas pelo site celacre.com.

Alunos da rede pública e fundações educacionais sem fins lucrativos e de baixa renda têm prioridade sobre as vagas. Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

A prioridade são alunos da rede pública, de fundações educacionais sem fins lucrativos e de baixa renda com bolsa integral em instituições privadas, do 6° ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, que poderão realizar as inscrições entre os dias 29 e 31 de julho. As vagas remanescentes serão destinadas à comunidade geral, entre 1º e 2 de agosto.

Após a inscrição online, o candidato deve se dirigir à sede do CEL em Rio Branco ou à do NELCZS portando os documentos necessários para a confirmação da matrícula que incluem: cópia do CPF, declaração escolar atual ou cópia de documento que comprove a matrícula na rede pública, no caso de estudantes, e declaração escolar atual ou cópia de comprovante de conclusão de ensino médio ou superior, no caso de comunidade.

As aulas do segundo semestre de 2024 estão marcadas para começar no dia 12 de agosto.