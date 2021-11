Pavimentação na Estrada Antônio Carlos, em Xapuri, segue ritmo forte

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e o Consórcio Laranjeira trabalham na implantação e pavimentação dos 17,5 quilômetros da rodovia AC-380, trecho do entroncamento até a BR-317, no município de Xapuri.

Apesar das chuvas intensas na região, o Consórcio Laranjeira tem avançado com a obra. Quinze trabalhadores têm atuado na implantação e construção do canteiro de obras e cerca de 40 trabalhadores tem trabalhado na realização de serviços de limpeza da via, terraplanagem e, em breve, com a implantação da drenagem na estrada. Inicialmente, tem sido realizada ações de limpeza mecanizada com retirada de atoleiros, remoção de resíduos nas margens e limpeza de drenos. As ações contam com a utilização de dois tratores de esteira que atuam de forma direta em oito quilômetros de extensão da via.

Em 1,2 quilômetro da AC-380, os trabalhadores do Consórcio Laranjeira se dedicam ao serviço de terraplanagem no intuito de garantir a conservação da via. Tem sido feita a regularização de subleito, execução de valetões e execução em 800 metros de sub-base. Para realização desses serviços há utilização de duas motos niveladoras, três rolos compactadores, duas escavadeiras hidráulicas, uma pá carregadeira, três tratores agrícolas com grade, seis caminhões basculantes e três caminhões irrigadores.

Esse trabalho visa garantir melhor escoamento das águas da chuva, além de propiciar melhorias na trafegabilidade da estrada e mobilidade para produtores rurais. Foram encaminhados os insumos necessários para realização dos serviços (pedra, areia e cimento) para em breve a implantação de bueiros.

Os trabalhos têm sido intensificados e apresentam resultados positivos. “Essa obra gera emprego e renda no município de Xapuri, pessoas estão sendo contratadas para trabalhar na obra, além de fortalecer a economia local por meio de serviços de restaurantes, hospedagem e contratação de mais serviços”, enfatizou o engenheiro responsável, Willyams Moraes.

Equipe do Deracre leva melhorias para 20 famílias que vivem no Polo Xapuri I. Foto: Ascom/Deracre

Segundo o engenheiro, a pavimentação da estrada deve beneficiar mais de 20 famílias que vivem no Polo Xapuri I e garantir mais mobilidade na região. “A comunidade do Polo é uma das mais beneficiadas com essa obra pois vivem nessa região cerca de 15 a 20 famílias que precisam escoar a produção até o mercado municipal”, afirmou.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os trabalhos têm seguido o cronograma proposto e os trabalhadores tem contribuído para que a obra prossiga em ritmo acelerado. “Há 30 anos, os moradores de Xapuri aguardam por melhorias dessa rodovia e graças a emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e comprometimento do governador Gladson Cameli temos seguido com andamento da obra”, afirmou o presidente do Deracre.

Apesar das chuvas intensas na região a obra tem avançado no período invernoso. Foto: Ascom/Deracre

A AC-380 garante acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317. Em 2021, o governador Gladson Cameli destinou um pacote de R$ 140 milhões de reais em investimentos para a regional do Alto Acre, dos quais R$ 25 milhões são para a obra da Variante destinados pelo gabinete do senador Márcio Bittar para asfaltamento dos 17,5 quilômetros da via.