Na sessão desta quinta-feira (18), o vereador Samir Bestene (Progressistas), usou a fala no grande expediente para registrar agenda na escola municipal Mário Lobão, destacando a ação de vistoria para as condições de infraestrutura, alimentação e os itens de higienização e proteção contra a Covid-19. De acordo com o parlamentar, a escola estaria atendendo todas as restrições, conforme solicitado para a realização da volta às aulas.

‘’A gente têm visto o esforço da Secretaria Municipal de Educação para nossas crianças possam ter em retorno às aulas com mais segurança, nós acompanhamos algumas criticas, algumas denúncias, mas todos nós sabemos que nós viemos de uma pandemia de um momento difícil, não podia deixar de fazer esse registro sobre a Escola Mario Lobão, que está atendendo rigorosamente todos os requisitos”, pontuou o vereador.

Ainda em sua fala, parlamentar projetou a alocação de emenda para construção de um parque de diversão na Escola visitada.