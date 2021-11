Na sessão desta quinta-feira (18), o vereador Ismael Machado (PSDB), utilizou sua fala no grande expediente para denunciar a falta de estrutura dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS da capital e chamou atenção do Executivo para a problemática.

‘’A população precisa realizar a atualização do CadÚnico e Essas unidades do CRAS estão superlotadas, gerando aglomeração e tudo isso porque não oferece uma estrutura adequada para o atendimento, não tem computador, falta internet e muitas vezes o funcionário tem que fazer tudo na caneta e papel, a prefeitura também não orientou de forma adequada quem deve realizar essa atualização”, lamentou o vereador.

Em outra pauta, o parlamentar defendeu a valorização do Esporte ao tempo que solicitou do poder público a renovação do contrato de revitalização dos espaços esportivos da capital ‘’Eu sempre tenho questionado: O que foi feito para o esporte esses ano? Na pandemia tudo bem, mas muitas coisas já estão acontecendo e seguindo os protocolos muita coisa já dá pra fazer, e eu sempre falei que essa era uma bandeira minha de campanha, que o esporte tem que ser apoiado, incentivando nos bairros e na periferia.”