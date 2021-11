Falcão alerta para enchente de grande proporção na capital

Atendendo a propositura do vereador Samir Bestene (Progressistas), o espaço Tribuna Popular na sessão desta quinta-feira (18), da Câmara de Rio Branco foi cedido para o Coordenador Municipal da Defesa Civil – Major Bombeiro Militar Cláudio Falcão de Sousa. O coordenador tratou da prestação de contas das atividades da Defesa Civil realizadas no município em 2021.

Em sua fala, Falcão fez um breve registro das atividades realizadas em 2021, com destaque para as ações de contingência e socorrimento em meio às tragédias naturais em Rio Branco e ainda fez um alerta para do nível do Rio Acre, afirmando que Rio Branco poderá sofrer com outra inundação aos moldes da enfrentada pelo início da gestão de Tião Bocalom (Progressistas), que atingiu mais de 20 bairros da capital.

‘’Senhores isso aqui é apenas uma pequena parcela, um pequeno percentual do que faz a Defesa Civil do município, nós trabalhamos 24h, nós não temos final de semana nem feriado, a nossa intenção e bem atender a comunidade, em algumas situações vocês vereadores já tiveram a oportunidade de acompanhar a Defesa Civil, nós não queremos protagonismo, nós trabalhamos em silêncio atendendo essas pessoas’’, disse Major Falcão.

Os vereadores Arnaldo Barros (Podemos),Samir Bestene, Rutênio Sá (ambos do Progressistas) Francisco Piaba (Democratas), Joaquim Florêncio (PDT) e Ismael Machado (PSDB) parabenizaram o coordenador e se colocaram à disposição das pautas levantadas pelo Major com objetivo de somaram forças ao trabalho da Defesa Municipal.

Por fim, o presidente da Câmara, vereador N.Lima (Progressistas) homenageou o convidado anunciando a entrega de Moção de Louvor em reconhecimento pelo trabalho à frente do órgão.