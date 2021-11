Arnaldo Barros destaca o projeto de sua autoria ‘’ Paz para o Acre’’

Na sessão desta quinta-feira (18), o vereador Arnaldo Barros (Podemos), tratou do Projeto “Paz para o Acre”, do qual é idealizador; e enalteceu a repercussão mundial, mais recente a cobertura da Imprensa Francesa.

‘’Estou feliz, eu tenho lutado aproximadamente 8 anos pela paz do Acre, estou falando paz entre as facções criminosas do Estado, e fico feliz do nosso projeto está atraindo a imprensa internacional”, disse o vereador.

Ainda em sua fala, , cobrou do Estado o cumprimento do papel de ressocialização e lamentou o ciclo de violência no Acre ‘’A gente não vê um trabalho de planejamento para tirar esses jovens do crime, nós estamos diante de um Estado onde já se matou mais de 5 mil jovens no crime organizado, estamos diante de um Estado que é o segundo com maior número de mortes violenta.”