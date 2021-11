PM apreende mais de 3kg de drogas no 2° Distrito da capital

Assessoria de Comunicação da PMAC

Guarnição da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães/BOPE), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu na noite desta quinta-feira, 18, três quilos e seiscentos gramas de drogas. O fato ocorreu no bairro Comara, região do 2° Distrito da capital.

Segundo informações dos militares, eles receberam uma denúncia anônima, que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar substâncias entorpecentes. A equipe se deslocou ao local, e após autorização adentrou no imóvel e realizou buscas em seu interior.

Com auxílio da cão-policial K-9 Artêmis, os militares conseguiram localizar 3 quilos e 600 gramas de Skank. Um homem foi preso e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas às medidas cabíveis ao caso.