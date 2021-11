Dupla com droga tenta fugir acaba detida pela polícia na periferia de Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC –

Policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) prenderam na tarde desta quinta-feira, 18, dois homens pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

A guarnição avistou três homens em fundada suspeita no beco do Pitanga, deu voz de parada aos suspeitos. Mas eles não obedeceram e empreenderam fuga. Os policiais conseguiram deter dois dos acusados, sendo um de 19 e outro de 20 anos.

Com a dupla foi apreendido 16 trouxinhas de cocaína e 16 tabletes de maconha. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).