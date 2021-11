Cid segue Bocalom e diz que Rio Branco fecha ano com R$250 mi em caixa

A Câmara de Rio Branco realizou nesta sexta-feira (12), Audiência Pública para debater o Relatório Resumido Da Execução Orçamentária Do 4º Bimestre E Relatório De Gestão Fiscal Do 2º Quadrimestre Do Exercício De 2021 de Rio Branco. A Audiência contou com a presença do Sr. Antônio Cid Rodrigues Ferreira – Secretário Municipal De Finanças De Rio Branco e o Sr. Antônio Euzébio Pinheiro – Diretor De Orçamento Municipal – Representando A Secretária De Planejamento.

Sr. Antônio Cid Rodrigues Ferreira – Secretário Municipal De Finanças De Rio Branco, lamentou que o município de Rio Branco estaria com o índice baixo na área de investimento, que de acordo com o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal – IFGF, o município está posicionado no segundo lugar na área de investimento e explanou a satisfação da transparência na gestão do executivo em fechar o ano em caixa com valor de 250 milhões.

‘’Logicamente quando se trata do primeiro ano de gestão dada naquele situação que passamos a composição da equipe e consequentemente a questão da licitação, dado que com certeza no próximo ano estaremos com tudo isso sanado, índice de investimento altíssimo, elevado, no restante somos a quinta capital ali junto com várias que não chegaram junto com esse índice até mesmo são Paulo a baixo da gente, mais em fim essa e nossa satisfação nossa transparência fechando o mês de outubro 250 milhões em caixa’’, afirmou o secretário.

O vereador Fábio Araújo (PDT), pontuou a respeito da apresentação do relatório na questão da área da educação, onde já teria sido gasto com 19% do orçamento, e destacou a importância de atingir os 25% e que devido à volta as aulas seria necessário uma maior atenção por parte do executivo.

‘’Tivemos aí ao longo as aulas paralisadas e estamos retornando agora, precisamos ter atenção por parte da gestão para conseguir atingir e bater essa meta até o fechamento do 6° bimestre ai que atingir o final da prestação de conta do exercício’’, disse o vereador.

O autor do requerimento, vereador Ismael Machado (PSDB), destacou a importância do princípio da Transparência na administração pública observado pela audiência e pontuou sobre a saúde financeira do Município, observando o saldo orçamentário de gasto com pessoal, de 42,27% de um limite de 48,60%; ao passo que comemorou a previsão de margem para concessão de reajuste aos servidores da prefeitura.

‘’Parabenizar ao Executivo, parabenizar a todos nós por esse ato aqui, evidenciando esse ato aqui porque ele é muito importante para nossa democracia, o fato do Executivo cumprir esse resumo do quarto bimestre bem como o relatório gestão fiscal quadrimestral ele demonstra a importante transparência nas contas públicas isso nos deixa feliz”, concluiu o vereador.