Edvaldo defende sessões às quintas-feiras na Assembleia Legislativa

Em pronunciamento na sessão desta quarta-feira (10), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) voltou a defender o retorno das sessões plenárias também às quintas-feiras. Isso porque após o período pandêmico, o parlamento acreano retornou com as sessões apenas às terças e quartas-feiras. O parlamentar cobrou, ainda, um posicionamento da Mesa Diretora a respeito do assunto.

“Quero reafirmar, hoje, o apelo que fiz ontem. Ainda não recebemos uma decisão da Mesa Diretora desta Casa a respeito do assunto, embora ontem o presidente tenha ascendido com a cabeça. Nós precisamos retomar com os nossos trabalhos às terças, quartas e quintas. Hoje, tivemos um exemplo de Casa lotada com a presença de servidores, numa audiência pública importante realizada há pouco, e nós não podemos ter numa quarta-feira, uma sessão esvaziada. Não podemos permitir que nessas duas horas de sessão tenhamos um coro tão baixo para fazer nossos debates, cumprir com o nosso papel”, disse o oposicionista.

Sobre a audiência pública realizada mais cedo, que discutiu a situação funcional dos servidores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Edvaldo Magalhães disse que o governo do Estado precisa tomar uma decisão política para que sua equipe encontre a solução jurídica que garanta a permanência dos mesmos no sistema.

“Os governos anteriores tiveram sensibilidade, procuraram mantê-los dentro do sistema e o atual governo tem que encontrar um jeito de mantê-los. Estamos juntos para encontrarmos uma solução, mas, para termos solução, é preciso ter vontade política de resolver. Depende de uma decisão política do governador”, enfatizou o deputado.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Revisão: Suzame Freitas