O deputado Neném Almeida disse nesta quarta-feira (4) em sessão virtual da Assembleia Legislativa que empresas não recebem o pagamento do governo do Estado e estão demitindo.

Ele disse ter monitorado as informações de que a Protege, empresa de segurança privada, seria paga mas as pessoas estão sendo demitidas. “Hoje temos 180 desempregados. Eles gostam de sangrar o trabalhador, mentindo, inventando conversa que vão pagar e não pagam”, disse Neném.