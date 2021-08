O deputado Jonas Lima disse nesta quarta-feira (4) que a coisa está feia no Acre e mais uma vez criticou o modelo do presidente Jair Bolsonaro, que vê necessidade de privatização em tudo.

Os cidadãos do Acre estão passando fome. “Vamos ter de acordar. Um governo de três anos ainda não montou uma equipe de licitação para obras. Os empresários estão pedindo para liberar as licitações”, afirmou.

Os empresários não aguentam mais porém muito mais sofre a população sem emprego, diz o deputado do PT. “Queria muito que o governo do Gladson tivesse feito gestão”, afirmou. “Mas ele tem uma equipe muito ruim”.

Ele agradeceu a deputada Jéssica Sales que destinou R$2,5 milhões em emendas para a cultura do café em Mâncio Lima. “A Jéssica colocou no coração e eu tenho fé em Deus que com a força da mulher ela vai implantar com muita força no Estado”, disse, afirmando que Gladson deve dar uma rasteira na deputada mas vai apoiá-la em sua candidatura ao Senado.

Já os deputados Leo de Brito e Perpétua Almeida também ajudam o setor agrário daquela região com recursos de emenda. Jonas irá apoiá-los no ano que vem.