Acre tem 14 projetos contemplados no programa Rouanet Norte

O Acre tem 14 projetos contemplados no chamamento público do programa Rounat Norte. A lista foi divulgada no Diário da União desta sexta-feira, 16, pela Secretaria de Economia Criativa e Fomento.

De acordo a portaria, os projetos que tiveram propostas selecionadas, deverão apresentar cadastro como pessoa jurídica para prosseguimento de suas propostas, com vistas à percepção do apoio.

Ainda de acordo o documento, os candidatos inscritos como pessoas físicas que tiveram suas propostas selecionadas serão notificados por meio do campo “Providência Tomada” do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SALIC) para apresentação da documentação necessária para mudança para pessoa jurídica.