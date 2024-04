Nova operação cumpre busca e apreensão contra facções criminosas no Acre

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal, deflagrou nesta sexta-feira, 26, a Operação Mutus, com a finalidade de combater facções criminosas em atuação no estado do Acre.

O trabalho policial se iniciou a partir da realização de diligências policiais, diante o incremento da rivalidade entre as organizações criminosas na cidade de Rio Branco.

Foram cumpridos cinco mandados judiciais expedidos pela 3° Vara Criminal de Rio Branco – AC, sendo todos de busca e apreensão na cidade de Rio Branco.

Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, cuja pena é de reclusão de 3 a 8 anos, além de eventuais delitos relacionados, como o de tráfico de drogas e posse irregular de armas.