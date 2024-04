Mercado Municipal será reformado e feirantes remanejados ao Parque da Maternidade

Uma das feiras mais tradicionais da capital acreana, localizada no Mercado Elias Mansour, no centro de Rio Branco, será transferida para o Parque da Maternidade. Isso porque o município anunciou a reconstrução do espaço.

O ac24horas apurou que a obra está orçada em R$ 30 milhões e tem previsão de começar já na primeira semana deste mês de maio, conforme informou o secretário de infraestrutura e mobilidade, Cid Ferreira, à reportagem.

A previsão também é de que a obra de dois pisos seja entregue num prazo de 12 meses, para acomodar os permissionários com um amplo estacionamento na área central.

Atualmente, o mercado conta com 112 boxes e 296 feirantes que comercializam os mais diversificados produtos, entre eles ingredientes típicos da culinária amazônica.