Na sexta-feira, 13, os espetáculos teatrais voltam às exibições presenciais em Rio Branco. Haverá apresentações em todos os fins de semana de agosto, sempre às 19h30min.

“Nós: um ensaio antes que tudo acabe” reestreia no teatro da Usina de Arte João Donato. Escrita, produzida e dirigida pelo dramaturgo Yuri Montezuma, a peça une acontecimentos do mundo real com a fantasia do texto, e conta a história de dois atores que querem montar um espetáculo mas têm um bloqueio criativo: “As personagens procuram construir algo e se construir no caminho para montar um espetáculo”, conta Yuri.

“A peça acompanha a linha histórica do que está acontecendo no mundo real. A gente ia se apresentar em 2020, mas por causa da pandemia tivemos que adiar. De um ano pra cá muita coisa mudou. Praticamente todo o nosso roteiro foi mudado. O incêndio na Cinemateca Brasileira, por exemplo, vai estar no texto”, revela.