Cruzeiro do Sul diz que vacinou 4.503 pessoas em cinco horas

No salão de vacinação foi montada uma estrutura com stands para que as pessoas pudessem tirar suas fotos para as redes sociais. A forma leve e divertida com que a secretaria de saúde vem tratando do tema da vacinação tem sido uma das razões para os bons resultados obtidos por Cruzeiro do Sul, que segue na frente como o município acreano que proporcionalmente mais avançou na vacinação.