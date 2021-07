Quase 500 atos neste sábado (24)  no Brasil e exterior contra Bolsonaro  

Ao menos 488 atos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro estão previstos em todos os Estados do Brasil, no Distrito Federal e em várias cidades do mundo, neste sábado (24), de acordo com levantamento das Frentes Brasil e Povo Sem Medo.

A pauta é extensa mas o mote dos protestos é em geral a “defesa da democracia, da vida dos brasileiros e do Fora Bolsonaro”.

Este será o 4º dia de manifestações contra o presidente nos últimos 2 meses. Os demais atos foram realizados em 29 de maio, 19 de junho e 3 de julho, em cidades de todo o país. (Com P360)