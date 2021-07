Com emenda de Cavalcante, Feijó compra 2,5 mil litros de combustível

Nesta sexta-feira, dia 23, o Prefeito Kiefer Cavalcante recebeu em Feijó, o deputado estadual Marcus Cavalcante e o diretor-presidente do Departamento de Estradas, Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) Petrônio Antunes, para celebração de convênio para a continuação dos trabalhos de revitalização dos ramais feijoenses.

O parlamentar diz que recurso é fundamental para o trabalho que será efetuado na zona rural. “Este foi um compromisso com o povo feijoense e tenho certeza que beneficiará muitas famílias na zona rural”, disse, acrescentando que o trabalho realizado é reflexo da gestão estadual e municipal que vem trabalhando de forma unida em benefício do povo de Feijó.

A emenda parlamentar de 2020 é no valor de R$130 mil que será destinada para aquisição de mais de 22,5 mil litros de combustível para uso nos maquinários que se encontram no município, a fim de dar início e também continuar trabalhos que já estão beneficiando a população.

Este convênio é uma parceria com a Prefeitura de Feijó e Governo do Estado do Acre.

Durante a visita as autoridades visitaram obras na pista de pouso e ponte de acesso ao Aeroporto, e para o acerto de operadores que estarão a frente das obras dos ramais, além dos trâmites legais para o início das atividades na zona rural.