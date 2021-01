Gladson Cameli reforça pedido ao governo de São Paulo para aquisição de vacinas

O governador Gladson Cameli esteve na noite desta terça-feira, 26, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, reunido com o governador João Dória para tratar de uma possível aquisição de vacinas contra Covid-19.

Cameli reforçou a importância de imunizar a população acreana por fazer parte de área de fronteira e também pela vulnerabilidade da população indígena. O governador esclareceu que o Acre precisa de reforço e que mesmo com todo apoio dado pelo Ministério da Saúde, as doses ainda não são suficientes.

“Em primeiro lugar, não posso deixar de enfatizar o apoio que estamos recebendo do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. Porém, diante da grave crise no estado vizinho do Amazonas, houve a necessidade de remanejamento de mais doses para eles. Mas como governador e responsável por quase um milhão de habitantes, preciso buscar alternativas para imunizar nosso povo o quanto antes. Não aguento mais ver tantas famílias sofrendo por conta desse vírus. Por isso estou em busca do apoio do governo de São Paulo”, esclareceu o governador.

Por sua vez, o governador de São Paulo, João Dória, disse que está à disposição do governo acreano para colaborar no que for necessário.

“É sempre um prazer muito grande receber o governador Gladson para discutir o tema mais importante atualmente, que é a saúde pública. Temos um novo lote de vacinas chegando ao Brasil no próximo dia 3 de fevereiro e esperamos que por meio do Sistema Único de Saúde mais doses possam chegar ao Acre. O governador Gladson Cameli está de parabéns por desde o início da pandemia defender a vida, a saúde”, enfatizou Dória.

Alysson Bestene, secretário de Saúde do Estado do Acre, disse que a reunião teve a finalidade de articular um número maior de doses de vacinas para o Estado do Acre. Bestene disse que é preciso atender com muita agilidade a população mais fragilizada nesse momento.

“O Instituto Butantan, juntamente com o governo de São Paulo, rapidamente articulou com o governo chinês para que o Brasil receba matéria-prima suficiente para atender o Brasil com a vacinação. Essa reunião de hoje, entre os governadores Gladson Cameli e João Dória, foi muito importante para articularmos o envio de um quantitativo suficiente de vacinas para o Acre, a partir dessa nova alternativa”, destacou o secretário.

Participaram do encontro com o governador Gladson Cameli, o procurador-geral do Estado do Acre. João Paulo Setti, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia (Sect), Anderson Abreu, secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene e do diretor de Transporte Aeronáutico da Casa Militar, Carlos Augusto