PM resgata vítimas, recupera caminhonete e prende sequestradores na capital

Uma ação eficiente de policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), na tarde desta terça-feira, 26, resultou no resgate de duas vítimas de sequestro relâmpago e na prisão de três sequestradores. A ação ocorreu no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Os infratores abordaram o veículo no momento em que as vítimas saiam da residência no bairro Placas, se apropriaram de dinheiro, celulares, objetos pessoais e levaram a caminhonete com duas pessoas da família como reféns.

As guarnições da Polícia Militar foram acionadas, via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que repassou as características do veículos as guarnições.

Os policiais montaram um cerco estratégico nas ruas adjacentes ao local do sequestro e, em menos de 30 minutos, o veículo foi visualizado na Rodovia AC10 e interceptado.

Além de resgatar as vítimas, recuperar a caminhonete e todos os objetos roubados, os militares também apreenderam um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e prederam 3 pessoas.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.