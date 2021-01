Parque da Maternidade esta abandonado pelo poder público, denuncia ativista

O cicloativista Valden Rocha é um visitante assíduo do Parque da Maternidade, em Rio Branco. E está sempre denunciando as más condições e a decadência do local que considera um dos mais bonitos da capital do Acre. “O coração se enche de tristeza diariamente, assisto anos após anos o derretimento de uns dos lugares mais lindos da cidade de Rio Branco, o Parque da Maternidade. Eu sinto o abandono do poder público a cada palmo desse lugar. Lamentável”, diz, divulgando imagens fortes da precariedade do parque.

Inaugurado em 28 de setembro de 2002, durante o governo Jorge Viana, o Parque da Maternidade é uma das obras públicas mais importantes da cidade de Rio Branco, com uma área institucional composta por seis lotes que totalizam 322.874 metros quadrados e uma extensão de sete quilômetros, localizado às margens do Igarapé da Maternidade, cortando a parte central da cidade. É considerado hoje, símbolo da qualidade de vida da população e um dos mais bonitos cartões postais do Estado do Acre.