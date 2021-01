Prefeito de Plácido de Castro é nova vítima da clonagem de celular no Acre

Assessoria de Imprensa PMPC

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva ( PSD), que se recupera da Covid-19, teve o número do seu telefone clonado. O gestor não é o único político a passar por essa situação. Os deputados Luiz Gonzaga e Jenilson Leite também já tiveram seus números clonados e os golpistas sempre usam a mesma tática, pedir dinheiro aos contatos da lista telefônica.

Pela manhã, a assessoria de Comunicação do prefeito Prefeito , alertou os familiares, amigos e a imprensa, de que golpistas estariam fazendo pedido de dinheiro por meio do WhatsApp, se passando pelo gestor municipal.

De acordo com a informação, vários contatos da lista telefônica do prefeito teriam recebido mensagens com pedido de dinheiro. O caso foi levado à polícia para investigações.

O gestor disse que o caso está sendo investigado pelas autoridades policiais. ” Já estamos tomando as devidas providências e as autoridades policiais farão a investigação do caso”, disse Camilo Silva

“Essa não é a primeira vez que pessoas mal-intencionadas se passam por autoridades no Acre para dar golpes”, afirma.