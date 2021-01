“A vacina é uma chip líquido com a marca da besta, de número 666, como parte de um plano maligno diabólico do anticristo, que tem como objetivo criar um governo mundial e desviar o povo de Deus para lançá-los na grande tribulação; finalmente arder no fogo do inferno por toda eternidade”.

O coronavírus, a vacina, religião, políticas e conspiração estão em um caldeirão só. Para completar, a liderança política do país ajuda a promover toda essa loucura.

Nunca, em toda a minha vida, eu ouvi, vi e li tantas idiotices, superstições e sandices divulgadas na internet através das redes sociais. Em sua maioria absoluta por pessoas religiosas que se dizem cristãs.

O fanatismo e as teorias conspiratórias beiram a histeria, o medo, e a esquizofrenia. Voltamos à Idade das Trevas em que tomar um chá de casca de árvore ou de folhas de uma planta qualquer era bruxaria.

Um terror!

Essa confusão toda vai ser despejada nas eleições do ano que vem, aliás, já começou com protestos e pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

. O combate ao coronavírus estará no centro do debate das eleições do ano que vem; quem é quem no jogo do bicho.

. O governador Gladson Cameli tem se saído muito bem!

. Passando segurança, confiança, firmeza de propósito!

. O secretário de Saúde, Alysson Bestene também!

. Porém, nem tudo é perfeito!

. Consta que esse ano será de muito arrocho financeiro nas prefeituras; acabou a ajuda emergencial do governo federal.

. Não é só questão de dinheiro, mas dá volta das parcelas das dívidas, licitações e outras cositas más, por exemplo, a queda dos repasses do FPM.

. O Acre não teve um caso, ao que parece, de desvio de vacina como em Manaus.

. É muita corrupção, meu Deus do céu!

. Perderam completamente o temor a Deus; não imaginam que irão prestar contas de seus atos nem aos homens, muito menos a Deus!

. Não é bem assim…

. “Aquilo que o homem semear; isso também ceifará”. (São Pedro, depois que o galo cantou)

. “Se Deus não existe então tudo é permitido”. (Dostoievski).

. O prefeito Tião Bocalom (PP) não está enganando ninguém, sendo o que disse que seria!

. Isso é bom, é democracia!

. Começou…

. Bom dia!