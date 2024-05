Balsa colide com ponte após enchente do Rio Taquari; veja o vídeo

Uma embarcação colidiu com uma ponte que conecta Lajeado e Estrela, na Região dos Vales do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 2. De acordo com informações da Secretaria de Logística e Transportes, a balsa conhecida como “balsa de São Valentim” faz o trajeto entre Muçum, na mesma região, e vai até a Região da Serra. Ao Terra, a Secretaria confirmou que no momento da colisão a embarcação não transportava passageiros e, portanto, não houve feridos.

Um vídeo capturou o momento em que a embarcação colide com a ponte na BR-386. O acidente ocorreu durante a cheia do Rio Taquari, que atingiu um nível acima de 30 metros devido às chuvas intensas que assolam o estado desde segunda-feira, 29.

A Região Sul do Brasil deve continuar sendo atingida por tempestades nesta quinta-feira, 2. Ao longo do dia, uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul deve avançar para os estados de Santa Catarina e Paraná, ocasionando temporais –alguns podendo ser de forte intensidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até esta quinta-feira, há previsão de ventos fortes com rajadas acima dos 80 km/h, ocorrência de descargas elétricas, queda de granizo e chuvas podendo superar os 200 mm entre o Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina.

De acordo com o Climatempo, nas cidades de São Miguel do Oeste e Chapecó, em Santa Catarina, por exemplo, a situação é de perigo em função da possibilidade de chuva extrema. Já no litoral e em Florianópolis, as instabilidades devem avançar a partir do período da tarde com volumes menos expressivos.

“Com essa chuvarada, é importante destacar o risco para ocorrências de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e queda de galhos e árvores. Não é recomendado a prática de atividades ao ar livre. Evite áreas sujeitas a alagamentos em prol de segurança”, alertou a Defesa Civil de Santa Catarina.

Veja o vídeo: