Morador vê descaso em lixo e deslizamento de terra na Ladeira do Bola Preta, em Rio Branco     

Muitas situações revoltam moradores de Rio Branco. O servidor público aposentado Tancremildo Maia passou pela famosa Ladiera do Bola Preta, na Baixada da Sobral, e constatou, há quarenta dias, que estavam lançando lixo no canal que corta a região.

E neste domingo (3) Maia decidiu voltar ao local e viu que a situação só piorou com o desterramento das margens, afetando o pavimento da estrada. “Resultado do descaso. Aproximadamente há 40 dias postei as fotos com o acúmulo de lixo na ladeira do Bola Preta. Hoje registrei o estrago no mesmo local”, disse.

Muita gente se manifestou. “Mas são as pessoas que jog am lixo de toda espécie. Não têm prefeito que consiga arrumar a cidade. Fico observando o bairro que moro e vejo como tem gente nojenta. Próximo a minha casa tem uma moradora que corta planta que ela mesma plantou no passeio e joga no meio da rua. Nem para lhe darem uma multa. Outra tem um prédio que têm uma caixa de passagem na esquina. Fez estacionamento para seu prédio e deixa entupir a caixa que de passagem virou de hospedagem. Não passa nada. E ficam a reclamar porquê a prefeitura não manda arrumar”, disse Albanir Rodrigues.