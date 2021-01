PARA FALAR A VERDADE, o que se esperava da senadora Mailza Gomes (PP) – foto – no processo da sucessão municipal é de que atuaria como se, ela fosse a serviçal do Palácio Rio Branco. A cúpula do governo apostava nisso. Só que apostaram errado. No momento mais crucial da escolha do candidato a prefeito de Rio Branco, não aceitou pressão, reagiu às imposições para o partido apoiar a prefeita Socorro Neri ou o Ney Amorim; disse “não”, e sustentou a indicação da candidatura do Tião Bocalom para a prefeitura da capital, ante a cara torcida dos governistas, que não aceitavam nem discutir o nome do Bocalom para a PMRB. Teve o respaldo nacional do partido e fez valer a sua posição. Mailza é hoje quem vai dar o rumo do partido para a eleição de governador e senador em 2022. A sucessão estadual passa por ela, no PP. Não duvidem nunca da capacidade das mulheres.

XEQUE-MATE

O PREFEITO Tião Bocalom voltou a bisar de que o estudante da rede municipal terá tarifa zero no transporte coletivo. Assim agindo, colocará um abacaxi no colo do governador Gladson, que terá de zerar também a tarifa na rede estadual, ou ficará mal na fita.

SEM BOLA DE CRISTAL

NÃO HÁ COMO fazer um comentário responsável sobre como se comportará cada um dos novos secretários municipais da PMRB. Pelo fato de que, mal assumiram.

FISCALIZAÇÃO COM LUPA

DA PARTE DESTE BLOG, a fiscalização se dará com lupa, para saber se a administração do Bocalom será a oitava maravilha do mundo, como deixou antever na campanha.

COMPARAÇÃO COMPLICADA

QUANDO UMA gestão é comparada com uma anterior que foi muito ruim, é o paraíso para o novo prefeito, até uma pá de cal jogada no meio fio se destaca; não é o caso do Bocalom, está sucedendo uma prefeita bem avaliada.

DEIXA CORRER

O DEPUTADO FEDERAL FLAVIANO MELO (MDB) diz que, não se lançou candidato a senador, e que o ato foi uma iniciativa do partido. E que, vai deixar a idéia correr solta.

FILHO ENJEITADO

SOBRE CONVERSAR com o governador Gladson fala que, conversa com todo mundo que o procura, só não irá tomar a iniciativa. O MDB, até aqui, é um filho enjeitado pelo governo, não foi lhe dado nenhum espaço relevante.

POTE DE OURO

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) deve ter descoberto o sonhado pote de ouro no fim do arco-íris. Com todos os políticos que conversa sobre obras, promete os recursos.

LEALDADE É UMA VIRTUDE

O SENADOR Petecão (PSD) tem uma virtude que não é muito comum na política: a lealdade. Sempre que fala no ex-senador Jorge Viana (PT), o cita de forma respeitosa; e como responsável por ele ter sido presidente da ALEAC.

CENÁRIO NEBULOSO

FALA-SE muito na eleição para o governo em 2022, mesmo o governador Gladson Cameli ter dito várias vezes que disputará a reeleição, é sempre bom ter cautela, porque não se sabe qual será o cenário do ano eleitoral.

VITÓRIA SUADA

NÃO ME LEMBRO quantas vezes o vereador Francisco Piaba (DEM) disputou eleições, mas sei que não foram poucas. Somente agora conseguiu se eleger vereador da capital. Foi uma vitória resultado de uma persistência.

NOMES PARA FEDERAL

NÃO ACREDITO que o PT disputará o governo em 2022 com Jorge Viana (PT), a hipótese é uma fanfarronice do deputado federal Léo de Brito (PT). Não me admiro se em 2022, o JV aparecer numa chapa para a Câmara Federal.

CHAPA COMPETITIVA

O PT poderia montar uma chapa competitiva com Jorge Viana, Marcus Alexandre, Sibá Machado, Raimundo Angelim, Léo de Brito, Fernanda Hassem, entre outros.

APOSTANDO NO FUTURO

O PDT tem um bom caminho para a montagem de uma chapa de deputado federal para 2022, com nomes como do deputado federal Jesus Sérgio, do Luiz Tchê e da vereadora Michele Melo. É um trabalho de longo prazo.

O TEMPO É CRUEL

DEPOIS DE 20 ANOS tivemos uma solenidade de posse de vereadores na capital sem as presenças de representantes do PT e do PCdoB. Na política, o tempo é cruel! Uma prova de que, o poder não é eterno.

O GIGANTE ENCOLHEU

PARA SE TER UMA IDÉIA do estrago nos dois partidos, o PT tinha na finda composição da Câmara Municipal de Rio Branco quatro vereadores, e o PCdoB um. Zeraram.

NÃO SE PRONUNCIA

QUEM não se pronuncia se disputará ou não a reeleição é a senadora Mailza Gomes (PP). Mailza é hoje quem dá as cartas no PP, com total respaldo da direção nacional.

MANDATOS JUSTIFICADOS

NESTES primeiros dois anos do governo do Gladson, dois representantes da oposição tiveram destaque, por cumprirem bem o papel de fiscais do governo: Daniel Zen (PT) e Edvaldo Magalhães (PCdoB). Oposição será sempre essencial na democracia. Criticar é do parlamento.

FRASE MARCANTE

“Há duas espécies de tolos: os que não duvidam de nada e os que duvidam de tudo”. Príncipe de Ligne.