Revista mantém Cruzeiro do Sul na lista das cidades mais felizes em 2020

Baseando-se no resultado de vários estudos, a Revista Bula reuniu em uma lista as 26 cidades mais felizes do Brasil em 2020, sendo uma de cada estado da federação.

Mais uma vez, Cruzeiro do Sul foi a escolhida do Acre. Em 2019, a cidade também apareceu na lista.

Foram avaliadas quatro pesquisas recentes como o IDL (Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade), divulgado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon os dados de educação do Ranking Connected Smart Cities 2020, da Urban Systems; o Atlas da Violência 2019, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e um relatório da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que revelou os municípios com maior renda média mensal do país.

Para selecionar as cidades, a Bula fez uma média entre os pontos que cada uma obteve nesses quatro estudos, que avaliam fatores como educação, saúde, emprego, saneamento básico, renda, longevidade e segurança pública.

Entre aqueles que obtiveram as maiores pontuações, estão São Caetano do Sul, em São Paulo; e Florianópolis, em Santa Catarina. As cidades estão organizadas por ordem alfabética.

Acesse a lista completa: https://www.revistabula.com/