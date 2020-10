O deputado Neném Almeida apresentou nesta quarta-feira (21) em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre projeto ´Almoço nas Férias´ que determina ao governo do Estado fornecer refeição durante as férias ou calamidades que impeçãm o funcionamento das escolas públicas.

“Esse cardápio deve atender necessidades nutricionais básicas dos alunos”, disse Neném. Muitas vezes, segundo o deputado, o estudante só tem a merenda como refeição.