Justiça Eleitoral notifica Corregedoria da Câmara da cassação do Pastor Manuel Marcos

A revista Veja trouxe a informação nesta terça-feira (20): a Justiça Eleitoral notificou a Corregedoria da Câmara sobre a decisão do TSE que cassou o mandato do deputado Pastor Manuel Marcos , em setembro, por múltiplos crimes eleitorais no pleito de 2018”.

O corregedor, Paulo Bengtson, notificará o deputado, aguardará defesa e levará o processo à Mesa Diretora.

Manuel Marcos perdeu o mandato junto com a deputada Doutora Juliana, cujo suplente, Pedro Longo, já está efetivado e atuante na Assembleia Legislativa do Acre.