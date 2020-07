Faccionados são presos com armas de fogo que seriam usadas para executar rivais

Mais uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão tirou de circulação duas armas de fogo e prenderam três pessoas noite desta segunda-feira (20), em residência localizada na rua Poços de Caldas, no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial estava de patrulhamento de rotina no bairro quando avistou três homens em atitude suspeita as margens do Rio Acre, em um local muito conhecido pelo tráfico de drogas e constantes confrontos entre as facções Bonde dos 13 e Comando Vermelho.

Quando os criminosos avistaram os policiais, saíram correndo pelo barranco do Rio Acre e se esconderam dentro de uma casa, já conhecida pelo policiais como um lugar de tráfico, depósito de drogas e esconderijo de foragidos. Foi feito um cerco na casa e os criminosos foram abordados. Em posse do trio foi encontrado dois revolveres calibre 38 e várias munições.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.