Ouviram falar na espingarda do comediante Mazzaropi, que tinha o cano curvado para o próprio peito? Não duvido que a pressão do Gladson Cameli para que o PROGRESSISTAS apoie a candidatura á PMRB, da prefeita Socorro Neri (PSB), que na campanha passada foi a vice na chapa do então candidato ao governo Marcus Alexandre (PT), acabe sendo um tiro no peito da unidade das forças políticas que o elegeram governador. Se por um lado o seu apoio pode ajudar a Socorro a chegar ao segundo turno, por outro; vai jogar o senador Sérgio Petecão (PSD) no colo ou da candidatura do Minoru Kinpara (PSDB), que vem liderando as pesquisas para a PMRB; ou no colo do candidato Roberto Duarte (MDB), o deputado mais votado na capital. E assim estraçalhar a unidade das forças que ajudaram na última campanha. O senador Sérgio Petecão (PSD), passa a ser a pedra do xeque-mate na sucessão municipal. E seria uma ponte quebrada para a disputa de 2022. O PSDB já entabulou conversa com Petecão, e também o MDB. Como deu a palavra de apoio à candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), o senador Sérgio Petecão (PSD) só vai se manifestar se houver o rifamento. O que se pode dar como certo é que o senador Petecão não estará no palanque do governador Gladson, caso este consiga degolar a candidatura do Tião Bocalom para prefeito da capital.

UNIDADE NO SEGUNDO TURNO

No primeiro turno é improvável uma aliança que tenha MDB-PSDB- PSD, porque o MDB e o PSDB têm candidaturas próprias definidas para a prefeitura da capital. Mas pode sair um acordo de no segundo turno se formar um palanque com Petecão, Flaviano e Major Rocha.

ACORDO EM CRUZEIRO DO SUL

As conversas podem em contrapartida redundar ainda no PSD do senador Sérgio Petecão, se unir em Cruzeiro do Sul ao MDB, para apoiar a candidatura de Fagner Sales (MDB) para a prefeitura do município. As composições podem trazer ainda muitas surpresas em 2020.

AUMENTA A MUSCULATURA

Na hipótese de um apoio do senador Sérgio Petecão (PSD) ao candidato Minoru Kinpara (PSDB), que é líder em todas as pesquisas sérias realizadas até o momento, este teria a sua musculatura turbinada, e aumentaria a sua chance de chegar ao segundo turno da disputa.

JOGO SENDO JOGADO

Conversei ontem com o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, e este disse ao BLOG que, o jogo para a prefeitura da capital ainda não começou a ser jogado. Confirmou que manteve conversa preliminar com o senador Sérgio Petecão (PSD) para fazer uma aliança.

JOGA QUEM TEM FICHA

Flaviano Melo está entusiasmado com a possibilidade de fazer entre oito a dez prefeitos, o que tornaria o MDB, que é o partido mais forte do estado, mais poderoso na sucessão estadual. “Na mesa de jogo só senta quem tem fichas para jogar, e vamos ter em 2022”, adverte.

APOSTA NO DUARTE

O velho lobo da política acreana, Flaviano Melo (MDB), se diz otimista que, a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) vai crescer muito durante a campanha à PMRB.

FALANDO DE “PANFLETO”

No Jogo do Bicho, vale a palavra. Assim é também na política. Falando de “panfleto”, me esqueci de fazer um comentário: quem não cumpre o prometido, não pode cobrar nada. E vamos pra frente que atrás vem gente. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato.

CABEÇA DEGOLADA

O Pastor Reginaldo deve ter a cabeça degolada da presidência do diretório municipal do PROGRESSISTAS. O ataque pessoal ao governador Gladson, que vazou nas redes sociais, o deixa sem condições de permanecer no cargo. O debate tem de ser no campo da política.

NÃO PODE TER OFENSA

Sou da corrente que, na política a ofensa pessoal deve ser trocada pelo debate de idéias.

GOLPE TRAMADO

Com a destituição do Pastor Reginaldo, o grupo ligado ao Gladson tentará pôr um nome na direção municipal do PROGRESSISTAS que diga amém e sim senhor ao governador, o que neste caso facilitaria a aprovação da tese camelista de apoiar a Socorro Neri a um novo mandato.

UMA PEDRA NO CAMINHO

Mas, neste caminho tem uma pedra. Para colocar um adido na presidência do diretório municipal do PROGRESSISTAS, o grupo do Gladson teria que travar uma disputa no diretório municipal, onde a ala da senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) é forte e majoritária.

VIA BRASÍLIA

O BLOG tem informação segura de que o presidente da executiva nacional do PROGRESSISTAS, senador Ciro Nogueira, ligou para a colega e senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), e lhe deu “carta branca” para comandar a escolha do candidato a prefeito de Rio Branco.

TRABALHO DE ISOLAMENTO

Há uma trama no PROGRESSISTAS de deixar a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), que defende uma candidatura própria do partido à PMRB, isolada e derrotada. E, a partir daí, apontar um vice para compor na chapa da prefeita Socorro Neri (PSB). Não será nada fácil.

O QUE PESA EM BRASÍLIA

Qualquer amador em política sabe que, o que pesa em Brasília e interessa aos partidos é ter o maior número de senadores e deputados federais. Um senador tem peso dobrado no jogo.

INTERESSANTE, MAS NORMAL

Nesta campanha será interessante, deve despertar comentários, mas natural na política: o maior crítico do governo na Assembléia Legislativa, deputado Jenilson Lopes (PSB), abraçado ao governador Gladson, bradando o bordão esquerdista: povo/unido/jamais/ será vencido….

SEM NENHUMA PREFERÊNCIA

Nesta campanha o BLOG vai fazer jornalismo, não brigando com a notícia. O Gladson tem o direito de apoiar o candidato a prefeito que bem entender, é um cidadão livre. Tem até a liberdade, se assim quiser, de tentar convencer o Carioca a entrar na sua aliança eleitoral.

NINGUÉM É DONO DOS VOTOS

Numa disputa majoritária não tem ganhador antecipado. A campanha costuma pregar peças jamais esperada. O que decide uma eleição majoritária é a empatia do candidato com o eleitor, e isso atropela qualquer aliança. O poder influencia até um teto, mas não decide. O Marcus Alexandre (PT) tinha o apoio da prefeitura e do governo, e perdeu a eleição.

ABERTURA PRORROGADA

Em que pesem as pressões os templos religiosos não serão abertos na “fase laranja”, que entrou a pandemia na capital. A abertura só se dará se a capital chegar na “fase amarela”, e isso só será medido dia 5 de agosto. Bares e restaurantes também estão no mesmo patamar.

TORCER A FAVOR

A torcida é que os membros que integram a comissão que trata do controle da pandemia da Covid-19 estejam seguros em abrir o comércio, e isso não colabore para aumentar o número de contaminações pela Covid-19, mas só vamos saber depois de 15 dias da abertura.

AO CAMELI, O QUE É DO CAMELI

Nesta pandemia ninguém pode tirar o mérito do governador Gladson, e o chamar de omisso no combate à Covid-19. Pelo contrário, faz um bom trabalho. Nunca se omitiu. E está deixando dois novos hospitais definitivos, construídos num pequeno espaço de tempo. E, sem escândalos! Se muita gente não colaborou com as medidas sanitárias, culpa alguma lhe cabe.

OUTRO DESTAQUE

Quem também vem se saindo bem na condução do combate à pandemia da Covid-19 é o secretário de Saúde, Alysson Bestene, que tem se comportado sem estrelismo, mas eficaz na solução dos problemas. Calou a todos os que apostavam que fracassaria nesta missão.

ÚNICO COM BASE

Entre os deputados do PROGRESSISTAS, o único que possui base eleitoral em Rio Branco, é o deputado José Bestene (PROGRESSISTAS). O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) tem a sua base no Juruá; e, o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), em Sena Madureira.

ERA SÓ QUERER

O PT só não está na chapa do MDB que vai disputar a prefeitura de Rio Branco se não quiser. A informação que o BLOG tem é a de que isso chegou a ser tentado, antes dos petistas se decidirem por uma candidatura própria à PMRB. Mas, pode dar jogo num segundo turno.

FRASE MARCANTE

“Na política, tudo é possível, até o impossível”. Máxima da política mineira.