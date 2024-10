Nível do Rio Acre eleva e se aproxima dos 3 metros na capital

As chuvas recentes em Rio Branco e em toda a bacia do Rio Acre fizeram com que o manancial desse um “salto” nos últimos dias. Conforme medição da Defesa Civil, o nível na manhã desta quarta-feira, 16, é de 2,94m, o que representa quase trinta centímetros a mais do que a medição de ontem (15).

Apesar do maior volume de água, a Defesa Civil alerta que ainda existe a possibilidade de oscilação no manancial. No entanto, a chegada da época que representa o início das chuvas amazônicas deixa para trás a fase mais crítica, que fez com que o Rio Acre chegasse ao menor nível da história (1,23m) no mês passado.

Ainda conforme o órgão, há previsão de chuvas significativas para o próximo fim de semana.