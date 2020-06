PM apreende arma e entorpecentes em Marechal Thaumaturgo

Militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), juntamente com militares do 61° Batalhão de Infantaria de Selva, na madrugada deste sábado, 30, ao receberem uma denúncia de tráfico internacional de drogas, deslocaram-se ao local e ao chegarem, encontraram alguns indivíduos aglomerados que, ao visualizaram a chegada dos militares, soltaram duas mochilas e correram para uma mata próxima.